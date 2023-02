Eindrücke im Erdbebengebiet sind für Helfer der Humanitas ein Schock

Plus Rund 40 Ehrenamtliche helfen bei einer Spendenaktion der Humanitas Aichach. Bei einem Stehempfang im Landratsamt erzählen sie von der Fahrt ins Krisengebiet.

Das Entsetzen, das die ehrenamtlichen Helfer der Humanitas Aichach bei ihrer Ankunft im Erdbebengebiet in der Türkei empfunden haben, können sie kaum in Worte fassen. Bei einem Stehempfang im Landratsamt erzählen sie von der Vorbereitung der Fahrt sowie ihren Erlebnissen und Eindrücken vor Ort. Die Hilfe soll fortgesetzt werden – auch im syrischen Grenzgebiet.