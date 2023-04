Aichach

vor 32 Min.

Eine junge Aichacherin forscht an der Charité in Berlin

Plus Miriam Fichtner entdeckt schon im Medizinstudium ihre Passion für die Forschung. Nach Stationen in Maastricht und an der Yale University arbeitet sie nun in Berlin.

Von Gerald Andersson

Als Miriam Fichtner 2009 das Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach abschloss, tat sie das als Jahrgangsbeste. Heute hat die Aichacherin einen Doktortitel und ist in der internationalen medizinischen Forschung erfolgreich. Seit Kurzem forscht die 33-Jährige an der Charité in Berlin mit dem Schwerpunkt Neuromuskuläre Erkrankungen.

Nach dem Abitur am DHG stieg Miriam Fichtner im Herbst 2009 sofort ins Medizin-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München ein. Dort promovierte sie dann 2018 mit summa cum laude (lateinisch für "mit höchstem Lob") – der Bestnote für eine Dissertation (Doktorarbeit) – am Institut für Klinische Neuroimmunologie.

