Eine Tanzstunde ist der Höhepunkt beim bayerischen Abend im Aichacher DHG

Plus Rund 30 Jugendliche aus der Türkei, Italien, Spanien, Belgien und Kroatien besuchen im Rahmen des Erasmus-Projektes das Deutschherren Gymnasium.

Von Gerlinde Drexler

Die Jugendlichen, die sich am Büfett in der Aula des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach drängen, beäugen das Angebot teils skeptisch, teils interessiert. Deutsche und englische Sprachfetzen sind zu hören, wenn sie sich darüber austauschen, was auf den Platten und in den Schüsseln angeboten wird. Rund 30 Jugendliche aus der Türkei, Italien, Spanien, Belgien und Kroatien besuchen diese Woche im Rahmen des Erasmus-Projektes das DHG. Am Mittwoch lernen sie beim bayerischen Abend im DHG die Kultur kennen und erleben eine Tanzstunde.

Erasmuswoche am DHG in Aichach dreht sich um Nachhaltigkeit

Seit rund drei Jahren läuft das aktuelle Erasmus-Projekt zum Thema "Europe for future!", in dem es um Nachhaltigkeit geht. Gruppen von Schülerinnen und Schülern des DHG haben im Laufe der Zeit bereits die teilnehmenden Schulen in Italien, Spanien, Belgien, Kroatien und der Türkei besucht, die daran teilnehmen. Es gab Online-Treffen zwischen den beteiligten Schulen, Workshops und gegenseitige Besuche. Jetzt ist das DHG Gastgeber für den letzten Schwerpunkt des Projektes.

