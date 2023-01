Eine ukrainische Künstlerin präsentiert sich im Aichacher Rathaus

Plus Die Ukrainerin Olha Karuza zeigt eine Auswahl ihrer Werke unter dem Titel "Natur zum Verlieben" in Aichach. Die Ausstellung bestreitet sie aber nicht allein.

Eine Passion für Landschaftsmalerei hat die ukrainische Künstlerin Olha Karuza, die seit ihrer Kindheit malt. Eine Auswahl ihrer Bilder zeigt sie bis zum 24. Februar unter dem Titel "Natur zum Verlieben" im Aichacher Rathaus. Zu sehen sind dort auch Werke ihrer Malschülerinnen und -schüler. Denn in Adelzhausen – seit 13 Jahren ihre Wahlheimat – gibt sie ehrenamtlich Malkurse für Kinder von fünf bis 14 Jahren und gibt ihre Begeisterung für das Malen und die Kunst im Allgemeinen weiter.