Einmal eine Kugel eiskalte Erfrischung in der Waffel, bitte!

Plus Wer in Aichach ein hausgemachtes Eis essen möchte, wird schnell fündig. Eines der bekanntesten dürfte das Milano-Eis sein. Doch wie wird es eigentlich hergestellt?

Sommer, Sonne, Spaß – wer kennt diesen Spruch nicht? Auch wenn das Eis in dieser Alliteration leider keinen Platz findet, ist es bei sommerlichen Temperaturen kaum wegzudenken. Vanille-, Schoko- und Nusseis gehören zu den beliebtesten – auch bei den Aichachern. Wer es allerdings etwas außergewöhnlicher mag, kann seine Geschmacksknospen mit einem Drachenfrucht-Eis vom Eiscafé SanMarco, einem Red-Bull-Eis vom Eiscafé Milano oder einem Mojito-Ingwer-Eis bei Da Luca auf die Probe stellen. Was dabei alle drei Eisdielen in Aichach gemeinsam haben: Sie stellen ihr Eis selbst her. Sabine Achter, langjährige Eismacherin, gewährt uns einen Einblick in die Produktion des Milano-Eises.

Sabine Achter und Klaus Brandmair stellen gemeinsam das Milano-Eis her, das von dort aus an verschiedene Eisdielen geliefert wird. Foto: Roberta Cojocaru

Bis zu 500 Liter Eis werden täglich in Aichach hergestellt

An guten Tagen werden in Aichach insgesamt über 500 Liter Eis hergestellt. Gut – das heißt vor allem warm und sonnig. Inhaber des Eiscafes Da Luca, Luca Altoe, erklärt: "Wie viel Eis ich an einem Tag produziere, ist sehr wetterabhängig". Gianfranco Busatto, Inhaber des Eiscafe SanMarco, geht es genauso. "Wir müssen sehr flexibel sein", erklärt Milano-Eismacherin Achter. Das Eis wird an die Eiscafés Milano in Aichach und Schrobenhausen als auch an Elenis Eisdiele in Thierhaupten und an die Aroma-Heckl-Bäckerei in Pöttmes geliefert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

