Einsatzbilanz vom Fest: Hitzekollapse und unverhoffter Familiennachwuchs

Nach den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach ziehen die Einsatzkräfte eine positive Bilanz - und berichten von einem besonderen Erlebnis am Samstag.

Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und privater Sicherheitsdienst zogen am Sonntagnachmittag kurz vor Ende der Mittelalterlichen Markttage in Aichach eine positive Bilanz. Es habe nur wenige Einsätze im normalen Rahmen gegeben, darunter keine Gewalttaten. Ein Einsatz allerdings wird den Beteiligten noch länger in Erinnerung bleiben. Er sorgte bei der Abschluss-Pressekonferenz für Erheiterung.

Die Aichacher Polizei musste am ganzen Festwochenende kein einziges Mal eingreifen. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK), das bei den Abendveranstaltungen mit elf, am Sonntag wegen des Festumzugs mit 16 Kräften vertreten war, berichtete von acht Vorfällen. Der Aichacher Bereitschaftsleiter, Luca Mares, der am Freitag und Sonntag als Einsatzleiter tätig war, berichtete von zwei Stürzen am Freitag. Außerdem erlitt eine Standbetreiberin eine leichte Gehirnerschütterung, als sie sich versehentlich eine Zeltstange an den Kopf schlug.

Hitze wird beim Fest in Aichach mehreren Besuchern zum Verhängnis

Mario Pettinger vom BRK war am Samstag im Dienst. Er berichtete von einer Standbetreiberin, die leicht verletzt wurde. Sie hatte einem Hund helfen wollen, der sich in seiner Leine verheddert hatte. Der Hund schnappte zu und erwischte die Frau an der Hand. Am Sonntag wurde die Hitze drei Menschen zum Verhängnis. Eine ältere Dame musste deswegen ins Krankenhaus gebracht werden. Ebenso ein Mann, der unabhängig von den Temperaturen aufgrund gesundheitlicher Probleme zusammengebrochen war.

Die Freiwillige Feuerwehr Aichach war jeden Tag mit fünf Leuten vor Ort. Unter anderem auch bei Bühnenshows mit offenem Feuer. Zum Umzug am Sonntag kamen weitere zehn Feuerwehrler hinzu. Kommandant Werner Mayer sagte: Unter anderem aufgrund des offenen Feuers, von Strohballen und Rupfen, die leicht in Brand geraten könnten, müsse die Wehr wachsam sein. Glücklicherweise sei alles reibungslos gelaufen.

Werdender Vater erfährt bei Mittelalterlichen Markttagen von seinem Glück

Ein Erlebnis von Jusif Saleh vom Sicherheitsdienst United Security ließ die anderen Gesprächsteilnehmer schmunzeln. Er stand am Samstag einer Frau bei, der unwohl geworden war. Um den Grund dafür herauszufinden, fragte er sie, ob sie möglicherweise schwanger sei - und landete einen Volltreffer. Der werdende Vater stand staunend daneben. Die Frau hatte ihm die Nachricht an diesem Wochenende erst noch mitteilen wollen.