Einsatzkräfte am Aichacher Krankenhaus: Polizei gibt Entwarnung

Ein Aufmarsch von Feuerwehr und Polizei am Aichacher Krankenhaus sorgt am Samstagabend kurzfristig für Aufregung. Die Angelegenheit ist schnell geklärt.

Am Samstagabend hat kurzfristig Aufregung in Aichach geherrscht. Die Feuerwehrsirene war in der Stadt zu hören, kurz darauf ertönte mehrfach das Martinshorn, Blaulicht war in den Straßen zu sehen. Feuerwehr und Polizei rückten zum Aichacher Krankenhaus aus. Dort hatte ein Rauchmelder angeschlagen.

Vor Ort konnte die Angelegenheit rasch geklärt werden. Ergebnis: Es bestand kein Anlass zur Besorgnis. Wie die Aichacher Polizei gegen 19 Uhr auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, hatte es sich um eine Fehlalarm an einem Rauchmelder gehandelt. Die Einsatzkräfte wurden nicht gebraucht und konnten wieder abrücken. (jca)