Aichach

Eintrittspreise für das Aichacher Freibad werden leicht erhöht

Im September nutzten viele noch am letzten Öffnungstag das Aichacher Freibad. Ab Mai werden die Preise leicht erhöht.

Plus Damit an der Freibadkasse weniger mit Kleingeld hantiert werden muss, rundet die Stadt die Preise auf.

Der Eintritt ins Aichacher Freibad soll weiter günstig und familienfreundlich bleiben. Der Stadtrat hat dennoch mehrheitlich eine leichte Erhöhung der Preise ab Mai beschlossen. Hauptgrund dafür ist aber nicht etwa das Defizit in mittlerer sechsstelliger Höhe, das die Stadt trägt, sondern, dass es zunehmend schwieriger wird, Wechselgeld parat zu haben – jetzt wird aufgerundet.

Seit 2015 waren die Preise konstant, die Erhöhung gilt ab Mai, wenn das Bad wieder öffnet. Die Problematik: Die Zahlung mit Bargeld ist in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. Wechselgeld in Rollen sei nicht mehr überall erhältlich, so die Verwaltung. Für eine Gebührenanpassung, beziehungsweise eine Aufrundung, gab es eine breite Mehrheit. Nur über die Höhe des Aufschlags waren sich die Stadträtinnen und Stadträte nicht einig. Der Finanzausschuss empfahl noch mit knapper Mehrheit eine etwas höhere Anpassung, der Stadtrat sprach sich jetzt für die Variante mit der geringsten Erhöhung aus.

