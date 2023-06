Aichach

09:41 Uhr

Schloss Blumenthal lädt umstrittenen Referenten vom Elfenfestival aus

An diesem Freitag beginnt das Elfenfestival auf Schloss Blumenthal. Zwei Tage zuvor luden die Veranstalter einen umstrittenen Referenten aus, der zuvor noch im Programm gestanden hatte.

Wirbel um das Elfenfestival auf Schloss Blumenthal bei Aichach: Dort sollte ein Referent auftreten, den Experten für einen "überzeugten Verschwörungstheoretiker" halten, der "durch die Hintertür rechte Ideologien verbreitet". Erst am Mittwoch sagte die Schlossgemeinschaft den Auftritt ab, nachdem Medien von dem geplanten Auftritt Wind bekommen und in Blumenthal angefragt hatten. Blumenthal-Geschäftsführer Martin Horack bedauert die Einladung des Referenten und spricht von einem "Fehler".

Bei Kindern und Erwachsenen ist das vom Kunst- und Kulturverein Schloss Blumenthal organisierte Elfenfestival, das an diesem Freitag beginnt, gleichermaßen beliebt. Das Programm reicht von Klangschalenreisen und Theaterworkshops über Heilgesänge und Meditationen bis hin zu Vorträgen. Darunter finden sich auch Titel wie "Singender Komposthaufen", "Schamanisches Räucherritual" oder "Wesensbegegnung mit der Natur".

