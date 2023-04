Aichach

06:00 Uhr

Eltern fordern Tempo 30 vor dem Kinderhaus am Plattenberg

Neuer Vorstoß im Stadtrat: Bekommt das Kinderhaus am Plattenberg in Aichach eine Tempo-Begrenzung? Die Eltern sind jedenfalls dafür.

Plus Vor dem Kinderhaus der Lebenshilfe steht kein 30er-Schild. Die Eltern wollen daran schon seit Jahren etwas ändern und engagieren sich für einen weiteren Vorstoß im Stadtrat.

Seit am Montag die Kita wieder begonnen hat, ist einiges los vor dem Kinderhaus der Lebenshilfe "Am Plattenberg". Etwa 80 Kinder zwischen einem und acht Jahren werden in der Einrichtung täglich betreut. Doch die Verkehrssituation vor der Einrichtung bereitet den Eltern bereits seit Jahren Sorgen. "Der Wunsch nach Tempo 30 vor dem Kinderhaus ist schon seit Jahren da", sagt Evi Berger vom Elternbeirat. Nun gibt es einen neuen Vorstoß in der Aichacher Stadtpolitik, die Geschwindigkeit dort auf 30 km/h zu beschränken.

150 Unterschriften für Tempo 30 vor dem Kinderhaus in Aichach

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Stadtratsfraktionen der Grünen und der SPD, dass in der Straße "Am Plattenberg" vor dem Kinderhaus ein streckenbezogenes Tempo 30 kommen soll. "Eine streckenbezogene Anordnung von Tempo 30 in Aichach wurde bereits vor vielen Einrichtungen eingeführt", heißt es in der Begründung. Jetzt soll auch die Straße vor dem Kinderhaus folgen. Bei den Eltern kommt der Antrag gut an. 150 Unterschriften für das Vorhaben hat der Elternbeirat gesammelt und an die beiden antragstellenden Fraktionen übergeben.

