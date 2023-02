Eltern wünschen sich Tempo 30 bei der Lebenshilfe in Aichach

Plus Beim Kinderhaus der Lebenshilfe am Plattenberg sollen Fahrzeuge langsamer unterwegs sein. Die Grünen und die SPD fordern im Aichacher Stadtrat ein Tempolimit.

Am Plattenberg im Aichach soll im Bereich des Kinderhauses der Lebenshilfe Tempo 30 gelten. Das wünscht sich zumindest der Elternbeirat der Einrichtung. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterstützen das Anliegen und bringen einen gemeinsamen Antrag in den Aichacher Stadtrat ein, wie Marion Zott, Fraktionsvorsitzende der Grünen und zugleich Kindergartenreferentin im Stadtrat, mitteilt.