Aichach

vor 16 Min.

Elternbeiratsvorsitzender soll heimlich Telefongespräch aufgezeichnet haben

Plus Von dem Gespräch mit dem Schulleiter eines Gymnasiums wurde eine Tonaufnahme gemacht. Dafür sollte der Mann aus Aichach-Friedberg 45.000 Euro zahlen.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Ein Tagessatz in Höhe von 750 Euro in einem Strafbefehl war selbst für Axel Hellriegel, Richter am Amtsgericht Aichach, etwas Neues. Ein 65-jähriger Elternbeiratsvorsitzender aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg soll im Oktober 2020 ein Telefongespräch zwischen sich und dem Schulleiter eines Gymnasiums aufgezeichnet haben - ohne Wissen des Rektors. Deshalb hatte der Rentner wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes einen Strafbefehl über 45.000 Euro (60 Tagessätze zu je 750 Euro) erhalten. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt.

Anzeige hatte nicht der Rektor der Schule, sondern die Schulbehörde erstattet. Genau das war auch der Knackpunkt. Normalerweise sei in einem solchen Fall vorgesehen, dass der Strafantrag persönlich gestellt werde, sagte Richter Hellriegel. Er hatte deshalb große rechtliche Bedenken. Die Staatsanwaltschaft hatte bei der Ausstellung des Strafbefehls die Ansicht vertreten, dass die Behörde die Verletzte sei. Er habe über einen solchen Fall jedoch keine einzige Gerichtsentscheidung gefunden, so der Richter. Eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage, wie von Verteidiger Clemens Sandmeier angeregt, hielt er deshalb für eine sinnvolle Lösung. Es sei ein schwieriger Einzelfall, stimmte Fabienne Weiss, Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen