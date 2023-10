Aichach

"Emotional schwierig": Betroffener spricht über Einbruchserlebnis

Die Zahl der Einbrüche in Aichach und Umgebung ist in diesem Jahr vergleichsweise hoch.

Plus Zuletzt wurde in und um Aichach vielerorts eingebrochen. Bei einem Mann in Oberbernbach erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Doch der immaterielle Schaden ist größer.

Geschützt von der Bepflanzung im Vorgarten drangen die Einbrecher unerkannt über ein Fenster in das Erdgeschoss ein, durchwühlten Schubladen, leerten Schrankinhalte aus und stahlen Schmuck, Gold und Geld im mittleren vierstelligen Bereich. Der finanzielle Schaden ist schmerzhaft, aber nicht alles. "Es ist emotional schwierig, wenn Fremde in deinen Klamotten gewühlt haben", sagt der Betroffene aus Oberbernbach. "Ich wünsche es keinem, dass bei ihm eingebrochen wird." Davon betroffen waren in diesem Jahr allerdings bereits deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

In diesem Jahr schon 19 Einbrüche in und um Aichach

Am selben Wochenende wie der oben beschriebene Fall brachen Unbekannte unweit des Hauses ein. Auch in Affing gab es einen Einbruch in demselben Zeitraum. Tatsächlich häufen sich in diesem Jahr die Einbrüche im Gebiet der Polizeiinspektion Aichach. Bis Ende September verzeichnete die Polizei bereits 19 versuchte oder vollendete Einbruchsdiebstähle in der Region. Ein Großteil davon wurde im Stadtgebiet Aichach sowie den dazugehörigen Stadtteilen, insbesondere Oberbernbach und Algertshausen, verzeichnet. Zum Vergleich: 2022 waren es im gleichen Zeitraum nur acht Einbrüche in Wohnungen beziehungsweise Wohnhäuser.

