Endlich wieder "O'zapft is!": Das Aichacher Volksfest ist eröffnet

Mit Musik beginnt am Freitagabend das Aichacher Volksfest. Am Umzug zum Volksfestplatz nehmen viele Vereine teil.

Das Aichacher Volksfest ist eröffnet. Ein Standkonzert der Stadtkapelle Aichach und der Blaskapelle Sielenbach am Stadtplatz war am Freitagabend der Auftakt zum Aichacher Volksfest.

Den langen Festzug der Bedienungen und Vereine zum Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße dominierten die Schützen. Unter anderem der Sportschützengau Aichach führte den Umzug an.

Die Schützinnen und Schützen dominierten beim Festzug zum Volksfestplatz. Foto: Erich Echter

Im Festzelt zapfte Bürgermeister Klaus Habermann das erste Fass Bier an, aufmerksam beobachtet vom Festwirt, dem Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz und seinem Sohn Amédée.

Kindernachmittag am Mittwoch beim Aichacher Volksfest

Im Festzelt verfolgten den Bieranstich etwa 1500 Besucherinnen und Besucher. Auch im Vergnügungspark herrschte schon zur Eröffnung reger Betrieb.

Bei den Fahrgeschäften war schon kurz nach der Eröffnung am Freitagabend schon einiges los wie hier am Autoscooter. Foto: Erich Echter



Das Aichacher Volksfest dauert bis Sonntag, 24. Juli. Am Samstag spielt ab 19 Uhr die Partyband Get That!, am Sonntag wird um 10.30 Uhr eine Festmesse mit Stadtpfarrer Herbert Gugler und der Stadtkapelle Aichach gefeiert, später sorgt die Blaskapelle Sielenbach für Stimmung im Festzelt. Seniorennachmittag ist am Dienstag, 19. Juli, Kindernachmittag am Mittwoch, 20. Juli. Der Vergnügungspark öffnet täglich ab 14 Uhr, sonntags ab 11.30 Uhr.