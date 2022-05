Energie einsparen und selbst erzeugen ist eines der großen Themen auf der Wila

Plus Der Beratungsbedarf der Wila-Besucher rund um das Thema Energie ist groß, ebenso die Nachfrage nach Lösungen. Sie sorgt jedoch auch für Probleme.

Kaum eine freie Minute hat der Energieberater von der Fachstelle Klimaschutz des Landratsamtes am Stand auf der Wila. Genauso geht es den anderen Ausstellern, die Photovoltaiksysteme, Wärmepumpen oder Batteriespeicher anbieten. Das Interesse der Besucher am Thema Energie einsparen oder selbst erzeugen ist riesengroß; befeuert vor allem durch die gestiegenen Energiepreise. Für die Handwerker ist dieses große Interesse allerdings auch eine Herausforderung.