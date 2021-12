Aichach

Engstelle für Radler und Fußgänger in Aichach wird beseitigt

Zwei Engstellen sind die Geh- und Radwege über die Flutgrabenbrücke an der Augsburger Straße in Aichach. Der Bauausschuss hat jetzt beschlossen, die Brückenkappen mit den Gehwegen auf mindestens 2,50 Meter zu verbreitern.

Plus Die Brücke über den Flutgraben an der Augsburger Straße soll für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden. Deshalb werden die Gehwege dort verbreitert.

Von Claudia Bammer

Zu schmal sind in Aichach an der Augsburger Straße die Geh- und Radwege auf der Brücke über den Flutgraben. Das soll sich ändern. Der Bauausschuss des Stadtrats war sich einig, dass die Brückenkappen, also die Gehwege, verbreitert werden sollen.

