Aichach

vor 17 Min.

Er leitete 50 Jahre lang den TSV Aichach: Klaus Laske wird 80

Plus Ein halbes Jahrhundert engagierte sich Klaus Laske für den größten Sportverein der Region. Die größte Zäsur seines Lebens ist der Tod seiner Frau vor einem Jahr.

Von Christian Lichtenstern

Als er vor drei Jahren sein Amt als Vorsitzender des TSV Aichach abgab, war das eine Zäsur: 50 Jahre lenkte Klaus Laske ununterbrochen die Geschicke des größten Sportvereins der Region. Man sollte mit dem Wörtchen "nie" sehr vorsichtig umgehen, aber ob es eine so lange Ehrenamtszeit an der Spitze eines Vereins mit heute rund 2800 Mitgliedern noch mal gibt, ist eher unwahrscheinlich.

Am Karfreitag feiert Klaus Laske seinen 80. Geburtstag. Bei einer Kaffeetafel im engsten Familienkreis, wie Laske erzählt. Das ist zum einen dem kirchlichen Feiertag geschuldet, aber noch viel mehr der größten Zäsur in seinem Leben: Vor einem knappen Jahr ist seine Ehefrau Brigitte Laske im Alter von 75 Jahren gestorben. Das Paar war über 55 Jahre verheiratet, und beide haben sich zeitlebens und zusammen unermüdlich und mit Begeisterung für den Sport in Aichach und im Landkreis engagiert. Über 30 Jahre lang arbeitete Brigitte Laske als Kreisvorsitzende des Landessportverbandes (BLSV) für die über 110 Sportvereine im Wittelsbacher Land mit über 40.000 Mitgliedern und unterstützte dabei vor allem die Ehrenamtlichen an der Basis. Bei Terminen waren sie über Jahrzehnte hinweg meist als Duo unterwegs.

