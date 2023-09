Aichach

12:00 Uhr

Er spürt ein Kribbeln, wenn die Mittelalterlichen Markttage nahen

Plus Der 76-jährige Ecknacher Rudi van Tricht organisiert bei den Markttagen in Aichach die Wachen für das Obere Tor. Drei Schützenvereine stellen die knapp 40 Wächter.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

„Standesgemäß natürlich“ ist die Garnitur, die Rudi van Tricht während der Mittelalterlichen Markttage in Aichach tragen wird. Der 76-Jährige ist eine der knapp 40 Torwachen, die am Oberen Tor während der drei Tage in verschiedenen Schichten Dienst tun. Das Besondere: Drei Schützenvereine aus Aichacher Ortsteilen stellen die Wachen. Das sind die Georgischützen aus Klingen, die Ecknachtaler Ecknach und die Schützengemeinschaft Unterschneitbach. Van Tricht übernimmt bei dem Mittelalterfest zum fünften Mal die Organisation der Wachen.

Eine schlichte schwarze Hose, darüber ein zweifarbiges Gewand mit dem Wappen der Stadt Aichach: So werden die Wachen gekleidet sein. Was sie aber besonders auszeichnet, sind die silbernen Helme und die Hellebarden. Die waren einst eine Waffe, mit der die Träger zum Beispiel einen Reiter vom Pferd holen konnten. Heute wird sie gerne von Nachtwächtern oder Torwachen benutzt. „Man muss schon aufpassen“, sagt der 76-Jährige, denn der Schaft der Hellebarde ist zwar aus Holz, die Spitze und das Beil sind aber aus Metall. Kinder würden oft denken, dass sie nicht echt seien, erzählt der Ecknacher. Umso beeindruckter seien sie, wenn sie die Hellebarde anfassen durften.

