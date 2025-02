Erfolgreiche Weichenstellung bei Aichacher Sudetendeutschen

Dass sich die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) in Aichach in einem robusten Zustand befindet, davon legte sie bei ihrer Zusammenkunft ein beredtes Zeugnis ab. Mit über 40 Landsleuten und Gästen war die Jahreshauptversammlung so gut wie seit rund zwanzig Jahren nicht mehr besucht. Keine Probleme bereiteten dabei die turnusgemäßen Neuwahlen, bei denen sämtliche Positionen besetzt werden konnten. SL-Ortsobfrau Heidi Hötschel wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Wie in den vergangenen beiden Jahren steht ihr weiterhin Erika Glöckner als Stellvertreterin zur Seite.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit einer Schweigeminute, mit der an die beiden verstorbenen Mitglieder Erich Michl und Gert-Peter Schwank gedacht wurde. In einer beeindruckenden PowerPoint-Präsentation ließ Schriftführerin Susanne Marb anschließend die Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren. Höhepunkte waren dabei der Ausflug zum Ostpreußischen Kulturzentrum nach Ellingen, die 75-Jahrfeier im Pfarrzentrum St.-Michael und der Besuch des früheren ukrainischen Konsuls, Dmytro Shevchenko. Über eine ausgesprochen positive Entwicklung bei den Vereinsfinanzen konnte SL-Schatzmeister Jonny Michl berichten.

Zügig gingen die Neuwahlen unter Leitung von Altlandrat Christian Knauer über die Bühne. Jeweils einstimmig wurden Schriftführerin Susanne Marb, ihr Stellvertreter Hans Hötschel, Schatzmeister Jonny Michl, dessen Stellvertreter Bernd Haberer sowie als Beisitzer Gerda Aigner, Hans Kneifl, Anneliese Poidinger-Kugelmann und Stadtrat Raimund Aigner gewählt. Ohne Gegenstimmen wurden auch die bisherigen Kassenprüfer, Bürgermeister Klaus Habermann und Altlandrat Knauer, in ihren Ämtern bestätigt.

Icon Vergrößern Für langjährige Mitgliedschaft in der Landsmannschaft durch die Präsidentin der Bundesversammlung des Sudetendeutschen Rats, Christa Naaß (links), geehrt: Altstadtrat Armin Schindler, SL-Ortsobfrau Heidi Hötschel und der Unternehmer Hermann Zenker. Foto: Susanne Marb Icon Schließen Schließen Für langjährige Mitgliedschaft in der Landsmannschaft durch die Präsidentin der Bundesversammlung des Sudetendeutschen Rats, Christa Naaß (links), geehrt: Altstadtrat Armin Schindler, SL-Ortsobfrau Heidi Hötschel und der Unternehmer Hermann Zenker. Foto: Susanne Marb

Eine besondere Ehre stellte der Besuch von Christa Naas, der langjährigen SPD-Landtagsabgeordneten und früheren Vizepräsidentin des Bezirkstags von Mittelfranken dar. In ihrer Funktion als Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rats berichtete sie über die Geschichte und Aufgaben des Gremiums. Gemeinsam mit Erika Glöckner zeichnete sie die SL-Ortsobfrau Heidi Hötschel für zehnjährige, Hermann Zenker für 45-jährige und Altstadtrat Armin Schindler für 60-jährige Mitgliedschaft aus. Über ihre Feststellung, dass die Aichacher SL-Ortsgruppe zu den aktivsten in Bayern zählt, dürften sich nicht nur die anwesenden Mitglieder, sondern auch SL-Kreisobmann Franz Böse sowie die als Gäste anwesenden stellvertretenden Bürgermeister Josef Dußmann und Brigitte Neumaier gefreut haben.

Der nächste Vortragsnachmittag der Landsmannschaft findet am Freitag, 14. März, 15 Uhr, im Gasthof Specht mit Kreisheimatpfleger Hubert Raab zum Thema „Die Kissinger Heide im Jahresverlauf“ statt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.