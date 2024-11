Erfolgreicher Prüfungstag für die Aichacher Schäferhunde

Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Aichach, beendete seine Prüfungssaison mit der alljährlichen Herbstprüfung. Sieben Teams hatten sich in den Sparten Begleithund, IGP und IFH (Fährtenarbeit) zum Wettkampf gemeldet. Josefa Steinbichler mit „Ken von der Hochstiftstraße“ eröffneten den Tag mit einer sehr guten Nasenarbeit und bekam 94 Punkte. Josefine Rettenberger mit „Nox vom Ecknachtal“ erhielt 91 Punkte und Gerhard Schikotanz mit „Ronja von den sieben Siegeln“ 70 Punkte. Sonja Spang mit „Quattro von der Glana“ und Florian Lihl mit „Nanuk von Kranich‘s Hof“ bestanden die erste Begleithundprüfung auf Anhieb. Angelika Klövekorn mit „Caidy of Color Diamond“ und Petra Andrä mit ihrer Briard-Hündin „Divi“ starteten in der IBGH I und II und erhielten 80 und 88 Punkte. Josefa Steinbichler führte ihren „Ken“ routiniert in der Unterordnungsarbeit vor und das Team konnte 89 Punkte erzielen. Beim abschließenden Schutzdienst holte der Rüde 91 Punkte.

