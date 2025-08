Erich Payer übergibt Staffelstab an Johanna Drüszler

Erich Payer, der 25 Jahre lang Ballettunterricht in Aichach gegeben hat, übergab den Staffelstab an Johanna Drüszler. Sie war bisher bereits bei ihm tätig. Bürgermeister Klaus Habermann war bei Payers letzter Ballettstunde in der Steub-Grundschule dabei und bedankte sich bei ihm für die jahrelange Arbeit. Er brachte seine Freude und Erleichterung zum Ausdruck, dass mit Johanna Drüszler dieses Angebot auch künftig in Aichach aufrecht erhalten werden kann.

