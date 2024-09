Erlös des Kinderflohmarktes für „Hobby Horsing“

Schon in der ersten Stunde war beim Kinderflohmarkt des TSV Aichach in der TSV Turnhalle besonders viel los. Die Käufer schätzten die große Auswahl an Baby- und Kinderbekleidung, Kinderbüchern, Spielsachen und anderen Angeboten. Die ersten Anfragen nach einem Frühjahrs-Flohmarkt liegen bereits vor, was für den Erfolg dieser Veranstaltung spricht. Mit dem Erlös des Flohmarkts wird voraussichtlich eine Springvorrichtung für den „Hobby Horsing“ Kurs erworben, bei dem bereits viele Kinder mit ihrem selbst dekorierten Holzpferd trainieren.

