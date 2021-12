Aichach

vor 52 Min.

Ermittlungen zu Brand in Mais-Trocknungsanlage in Aichach abgeschlossen

Zu einem Brand ist es in der Maistrocknungsanlage eines Agrarhandelsunternehmens Ende Oktober in Aichach gekommen. Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen.

Plus Die Kriminalpolizei Augsburg ist sich sicher: Es war weder vorsätzliche noch fahrlässige Brandstiftung. Welche Ursache sie hinter dem Feuer sieht.

Von Carmen Jung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand in der Maistrocknungsanlage eines Agrarhandelsunternehmens Ende Oktober in Aichach abgeschlossen. Die Ermittler des Polizeipräsidiums in Augsburg kommen zu einem eindeutigen Ergebnis.

