Erntedank erleben

Über 100 Kinder, darunter Antonia, Quirin, Greta und Benjamin (von links nach rechts) konnte Stadtpfarrer Herbert Gugler (rechts) beii einem Stationenlauf am Erntedanksonntag in der Aichacher Stadtpfarrkirche begrüßen. Pastoralreferent Markus Drößler und das Kinderkirchenteam hatten sieben Workshops vorbereitet, bei denen Kinder das entstehen von Nahrungsmitteln anschaulich vermittelt wurde. Dazu konnte auf Papierrosen Dank und Bitten, an Gott aufgeschrieben werden.

