Erntedankaltar in der Neuapostolischen Kirche

Die Neuapostolische Kirche Aichach feierte ihren traditionellen Erntedankgottesdienst. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand, wie sich der Dank gegenüber Gott für alle irdischen und geistigen Gaben zeigt: In Gebeten, Taten und dem Umgang mit anderen. Somit wird Dankbarkeit durch die Einstellung zu Gott, seiner Schöpfung und den Mitmenschen deutlich.

