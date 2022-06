Erste Ukraine-Flüchtlinge ziehen in Altbau des Aichacher AWO-Heims

Im Altbau des Aichacher Seniorenheims sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Insgesamt geht die Zahl der Neuankömmlinge im Wittelsbacher Land zurück.

In den Altbau des Aichacher AWO-Heims in Aichach kehrt wieder Leben ein. Anfang April waren seine Bewohnerinnen und Bewohner in den benachbarten Neubau gewechselt. In ihre früheren Räume zogen nun die ersten Geflüchteten aus der Ukraine ein. 13 Menschen aus der Unterkunft im Friedberger Stadtteil Derching kamen am Dienstag im alten Aichacher AWO-Heim an.

Ursprünglich sollte das Gebäude abgerissen werden. Aufgrund der großen Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine und des Bedarfs an geeigneten Unterkünften wird der Altbau nun weitergenutzt. In einer Mitteilung des Landratsamtes wird Simone Losinger von der Ausländerbehörde mit den Worten zitiert: "Wir freuen uns sehr über diese Unterkunft, weil sie sich zum einen aufgrund der Struktur hervorragend für die Unterbringung von Geflüchteten eignet und zum anderen relativ problemlos und zeitnah umgenutzt werden konnte." Die ersten Bewohner fühlten sich dort sehr wohl.

Altbau des AWO-Heims in Aichach bietet Platz für bis zu 250 Menschen

In dem Altbau des AWO-Heims stehen der Mitteilung zufolge jeweils kleine Appartements mit eigenem Bad als abgeschlossene Wohneinheit zur Verfügung. Küche und sonstige Aufenthaltsräume stehen etagenweise zur Verfügung und werden gemeinschaftlich genutzt. Bei maximaler Auslastung hat die AWO in Aichach Platz für 200 bis 250 Personen.

In den vergangenen Wochen waren die Unterkunft eingerichtet, erforderliche Wasseranschlüsse sowie technische Überprüfungen erledigt worden. Die Unterbringung erfolgte über das Landratsamt. Die bisherige Unterkunft in Derching ist derzeit nicht belegt. Sie wird aber für Neuankünfte vorgehalten, weil sie sich hierfür nach Einschätzung des Landratsamtes auch aufgrund der Versorgung durch einen Caterer "hervorragend eignet".

Landratsamt weist auf Wohnraumbörse für Ukraine-Flüchtlinge hin

Insgesamt ist die Zahl der Neuankömmlinge dem Landratsamt zufolge deutlich zurückgegangen. Zwischenzeitlich wurden jedoch viele Geflüchtete, die bislang privat untergebracht waren, in staatlichen Unterkünften aufgenommen, weil sie bislang keinen eigenen Wohnraum fanden. Das Landratsamt weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Wohnraumbörse im Internet hin. Über diesen Weg hätten bereits einige Geflüchtete aus der Ukraine eine Wohnung oder ein Zimmer gefunden. In der Wohnraumbörse können Menschen, die Wohnraum auf rein privatrechtlicher Basis zur Verfügung stellen wollen, ihr Angebot einstellen und Menschen, die Wohnraum benötigen, entsprechend suchen.

Nach aktuellem Stand sind Geflüchtete aus der Ukraine, die ein Schutzgesuch äußern, berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, in einer staatlichen Unterkunft und damit in einer Asylunterkunft zu wohnen. Diese Menschen können also in privaten Wohnräumen leben. Das Landratsamt verzeichnet "eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung für die Geflüchteten aus der Ukraine". Aus verschiedenen Gründen sei es jedoch schwierig, sie behördlicherseits an die vielen privaten Wohnraumangebote zu vermitteln. Daher sei die Wohnraumbörse im Landkreis ins Leben gerufen worden. Das Landratsamt weist darauf hin, dass es allein bei Anbietenden und Suchenden liege, ob und zu welchen Bedingungen Angebot und Nachfrage zusammenpassen. (AZ)