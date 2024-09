Erster Start beim Landesgruppenentscheid für Josefine Rettenberger

Eine besondere Premiere hat kürzlich Josefine Rettenberger von der Ortsgruppe Aichach des Deutschen Schäferhundevereins gefeiert. Erstmals startete die Aichacherin mit „Macan vom Spektefeld“ bei der Landesgruppenausscheidung im niederbayerischen Lindberg – der südbayerischen Meisterschaft und zugleich Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Schäferhundesportler. Für Rettenberger war es der erste überregionale Wettkampf dieser Art. „Macan“ startete in den Vorjahren bereits mit Sohn Simon Rettenberger bei Landesgruppenausscheidungen. Verletzungsbedingt musste der 27-Jährige aber in der vergangenen Zeit aussetzen, weswegen sich Mutter Josefine knapp ein Jahr lang mit dem Vierbeiner intensiv vorbereitete.

Mit 43 weiteren, teils hoch dekorierten Startern aus der Landesgruppe Bayern-Süd, trat das Duo in den Disziplinen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst an. Gesucht wurden die acht besten Teams, die sich für die Bundessiegerprüfung Ende September qualifizierten. Mit 274 Punkten (Gesamtbewertung „sehr gut“) durfte sich Rettenberger mit ihrem „Macan“ bei ihrer ersten Landesgruppenausscheidung am Ende über einen starken elften Platz freuen.