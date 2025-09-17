Icon Menü
Aichach

Erstklässler an der Elisabethschule gehen durch Zauberbogen

Neun Schulanfänger haben in der Aichacher Schule der Lebenshilfe ihren ersten Schultag.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Klassenteam der G1 mit (von links) Katrin Gollwitzer, Schulleiter Klaus Steinhardt, Franziska Datzmann, Jasmin Finger und Monika Schallmair. Foto: Matthias Hartung

    Insgesamt neun neue „Erstklässler“ wurden am ersten Schultag mit dem Lied „Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute“ an der Elisabethschule in Aichach willkommen geheißen. Schulleiter Klaus Steinhardt begrüßte die Kinder mit ihren toll gestalteten Schultüten und deren Eltern und Familien in der Aula. Nachdem alle Kinder durch den Zauberbogen gegangen und von Kindergartenkindern in Schulkinder verzaubert wurden, durften die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin Franziska Datzmann und dem weiteren Personal in ihr Klassenzimmer gehen und ihre erste Unterrichtsstunde halten. Die Eltern wurden in der Zwischenzeit vom Elternbeirat der Schule mit Kaffee und Kuchen versorgt und nutzten die Gelegenheit für den gegenseitigen Austausch.  

