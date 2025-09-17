Erstklässler an der Elisabethschule gehen durch Zauberbogen

Insgesamt neun neue „Erstklässler“ wurden am ersten Schultag mit dem Lied „Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute“ an der Elisabethschule in Aichach willkommen geheißen. Schulleiter Klaus Steinhardt begrüßte die Kinder mit ihren toll gestalteten Schultüten und deren Eltern und Familien in der Aula. Nachdem alle Kinder durch den Zauberbogen gegangen und von Kindergartenkindern in Schulkinder verzaubert wurden, durften die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin Franziska Datzmann und dem weiteren Personal in ihr Klassenzimmer gehen und ihre erste Unterrichtsstunde halten. Die Eltern wurden in der Zwischenzeit vom Elternbeirat der Schule mit Kaffee und Kuchen versorgt und nutzten die Gelegenheit für den gegenseitigen Austausch.

