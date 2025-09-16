Icon Menü
Aichach: Erstklässler werden getragen von Gottes Segen und dem Stadtpfarrer

Aichach

Erstklässler werden getragen von Gottes Segen und dem Stadtpfarrer

Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst mit Stadtpfarrer Herbert Gugler und seinem evangelischen Kollegen Harald Pfeffer.
    Sebastian wird getragen.
    Sebastian wird getragen. Foto: Markus Drößler

    Was es bedeutet, von Gottes Segen getragen zu sein, konnten der kleine Sebastian und viele weitere Erstklasskinder in einem ökumenischen Schulanfangsgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche erfahren. Neben dem Segen mit Handauflegung durften die Kinder auch auf eine Decke steigen, um dann von Eltern angehoben und in der Luft gehalten zu werden. Dabei packten auch Stadtpfarrer Herbert Gugler und sein evangelischer Kollege Harald Pfeffer mit an.

