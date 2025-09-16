Erstklässler werden getragen von Gottes Segen und dem Stadtpfarrer

Was es bedeutet, von Gottes Segen getragen zu sein, konnten der kleine Sebastian und viele weitere Erstklasskinder in einem ökumenischen Schulanfangsgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche erfahren. Neben dem Segen mit Handauflegung durften die Kinder auch auf eine Decke steigen, um dann von Eltern angehoben und in der Luft gehalten zu werden. Dabei packten auch Stadtpfarrer Herbert Gugler und sein evangelischer Kollege Harald Pfeffer mit an.

