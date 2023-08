Im Pfarrzentrum gibt es zum ersten Mal einen Secondhand-Markt für Trachten

Aktion Hoffnung und der Missionskreis Aichach bieten über 2000 gebrauchte Dirndl, Schürzen, Janker, Lederhosen und Ähnliches an. Das Ziel: Ressourcen schonen.

Nachdem der Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung in Aichach seit Jahren gut ankommt, starten die Veranstalter zusammen mit dem Missionskreis Aichach nun erstmalig unter dem Motto „Individualität statt Mode von der Stange“ einen Secondhand-Trachtenkleidermarkt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich nach Auskunft der Organisatoren auf eine große Auswahl an handverlesener Trachtenmode freuen.

Das Besondere dabei: Mit dem Reinerlös unterstützen die Organisatoren die Schule von Pater Joseph Sserunjogi in Uganda. Der Geistliche kommt seit 25 Jahren als Urlaubsvertretung in die Stadtpfarrei Aichach, wo bereits viel Geld für die Schule gesammelt wurde. „Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich in Aichach auf ein tolles Trachtensortiment freuen", informieren Andrea Haslacher und Margot Megele, die für die Aktion Hoffnung die Märkte organisieren. Mehr als 2000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker, Hemden und Lederhosen stünden zur Verfügung. Ein Einkauf bei diesem Secondhand-Trachtenmarkt sei eine gute Gelegenheit, hochwertige gebrauchte Kleidung im Kreislauf zu halten. "Jede und jeder kann damit seinen Teil zur Ressourceneinsparung und somit zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag beitragen“, betonen die Organisatoren.

Secondhand-Trachten im Aichacher Pfarrzentrum

Der Secondhand-Trachtenmarkt findet am Samstag, 12. August, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum Haus St. Michael in der Schulstraße 8 in Aichach statt. Auch für süße und deftige Stärkung während des Einkaufs sei gesorgt. Es kann zudem gut erhaltene, gebrauchte Kleidung, Schuhe, Bettwäsche und Ähnliches abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es bei der Aktion Hoffnung unter Telefon 0821/3166-3601 oder per E-Mail an info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de. (AZ)