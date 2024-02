Aichach

Es bleibt bei Beschränkungen für den Ecknacher Dorfkern

Plus Der Bebauungsplan für den Ecknacher Ortskern an der Pfarrer-Steinacker-Straße steht kurz vor der Rechtskraft. Der Bauausschuss behandelt letztmals Einwände.

Kurz vor dem Abschluss steht der Bebauungsplan, den die Stadt Aichach für den Ecknacher Ortskern aufstellt. Der Bauausschuss des Stadtrats behandelte am Mittwochabend letztmals Einwendungen zum Bebauungsplan "Pfarrer-Steinacker-Straße". Die Beschlussempfehlung an den Stadtrat für den Satzungsbeschluss wurde mit 10:1 gefasst. Ziel des Bebauungsplans ist, die Nachverdichtung in dem Ortsteil so zu steuern, dass der dörfliche Charakter Ecknachs erhalten bleibt.

Während Bebauungspläne sonst meist für Neubaugebiete aufgestellt werden, handelt es sich bei der Pfarrer-Steinacker-Straße um den größtenteils bebauten Ortskern. Dort mehrere landwirtschaftliche Hofstellen gibt, die nach und nach neu bebaut werden, oftmals mit Mehrfamilienhäusern. Der Bebauungsplan soll nun regeln, dass die Nachverdichtung dort nicht zu massiv ausfällt.

