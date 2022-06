Aichach

17:30 Uhr

Es bleibt dabei: "Impfen macht frei" ist Volksverhetzung

In Anlehnung an den Nazispruch am Eingang von Konzentrationslagern hat ein 60-Jähriger eine Karikatur mit der Aufschrift "Impfen macht frei" gepostet. Dafür wurde er nun verurteilt.

Plus Amtsgericht verurteilt einen 60-Jährigen wegen einer "Karikatur" in Anlehnung an den KZ-Spruch der Nazis. Jetzt urteilt das Oberste Landesgericht.

Von Gerlinde Drexler

Angelehnt an den Nazi-Spruch "Impfen macht frei" hat ein 60-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis eine Karikatur vom Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz in einer Facebook-Gruppe veröffentlicht. Er schrieb dazu den abgewandelten Text "Impfen macht frei". Das Aichacher Amtsgericht hatte ihn deswegen vor einem Jahr wegen Volksverhetzung verurteilt. Das wollte sich der Mann nicht gefallen lassen. Er zog bis vors Bayerische Oberste Landesgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen