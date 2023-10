Es gibt keinen Nachfolger: Sport Anneser in Aichach schließt

Plus Seit 1935 sind die Annesers auf dem Unteren Stadtplatz in Aichach ansässig. Seit rund 50 Jahren gibt es dort Sportartikel. Jetzt schließt das Traditionsgeschäft.

Generationen von Fußballern haben sich hier mit Fußballschuhen eingedeckt. Jedes Jahr im Spätherbst haben sich hier Generationen von Skifreunden vor dem Saisonstart ihre Brettl einstellen, schleifen und wachsen lassen. Das Sportgeschäft Anneser ist in Aichach eine Institution für Sportbegeisterte und Menschen, die sich gerne draußen bewegen. Jetzt endet diese Tradition.

Werner Anneser führt das Geschäft in dritter Generation. Das Aus hat sich schon länger abgezeichnet. Unter seinen fünf Kindern fand sich keines, das Interesse an einer Übernahme gehabt hätte - auch wenn das kurzzeitig anders aussah. Deshalb hat sich der 63-Jährige zur Schließung entschlossen. Schlaflose Nächte habe ihm das nicht bereitet. Aber ein Schritt ist ihm besonders schwergefallen.