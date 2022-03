Es gibt weiter keine PCR-Pooltests an den Aichacher Kitas

Die CSU-Fraktion hatte PCR-Pooltests für die städtischen Kitas beantragt. Der Stadtrat muss jetzt allerdings nicht mehr entscheiden.

In den städtischen Kindertagesstätten (Kitas) sollten die Kinder wie an den Grundschulen per PCR-Pooltest auf Corona getestet werden. Dazu hatte die CSU-Fraktion im Aichacher Stadtrat im Januar einen Eilantrag eingereicht. Damit würden die Eltern entlastet und die Sicherheit erhöht werden.

Im Finanzausschuss des Stadtrats hat sich Anfang Februar eine knappe Mehrheit gegen die Pooltests ausgesprochen. Die Mehrheit war angesichts der Entwicklung der Pandemie und der Überlastung der Labors der Meinung, es sei schon zu spät für Pooltests.

CSU zieht ihren Antrag für PCR-Pooltests in Aichacher Kitas zurück

Der Stadtrat musste jetzt nicht mehr abstimmen. Die CSU hat ihren Antrag zwischenzeitlich zurückgezogen, wie Bürgermeister Klaus Habermann in der Sitzung berichtete. Somit bleibt es dabei, dass die Eltern ihre Kinder selbst testen. (bac)