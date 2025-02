Es kracht im Kreisverkehr: Autofahrer übersieht Wagen

Zu einem Unfall mit Blechsachden ist es am Samstag am Kreisverkehr in Aichach-Nord gekommen. Verletzte gab es nicht.

Laut Polizei fuhr ein Autofahrer gegen 13.40 Uhr Mozartstraße in den Kreisverkehr an der Schrobenhausener Straße ein. Dabei übersah er ein Auto, das sich, von Unterwittelsbach kommend, im Kreisverkehr befand und Vorfahrt hatte. Die beiden Autos stießen im Kreisel zusammen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 7500 Euro geschätzt. (AZ)