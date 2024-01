Aichach

14:13 Uhr

Exhibitionist belästigt 46-Jährige in Aichacher Park

In Aichach wird am Mittwoch eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt.

Am Mittwoch entblößt sich ein unbekannter junger Mann in der Parkanlage an der Beckmühle in Aichach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 46-Jährige ist am Mittwoch in Aichach um kurz vor 17 Uhr von einem Exhibitionisten belästigt worden. Der unbekannte Mann saß nach Angaben der Polizei zunächst auf einer Parkbank in der Nähe der Beckmühle. Als die Frau sich näherte, verschwand der Unbekannte im Gebüsch und führte laut Polizeibericht "sexuelle Handlungen an sich aus". Unbekannter Exhibitionist soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der ungefähr zwischen 20 und 25 Jahren alt sein soll. Er trug eine beige Mütze, eine blaue Jeanshose, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe. Hinweise nimmt die Inspektion Aichach unter Telefon 08251/89890 entgegen. (AZ)

