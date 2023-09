Aichach

vor 17 Min.

Fabian Oppolzer zeigt in der Werkstatt Galerie Schiele seine Vielfalt

Plus Bis Ende Oktober stellt der Aichacher Künstler Porträts, Grafiken und Malerei in der Werkstatt Galerie aus. Der Schriftsteller hat auch schon einige Romane veröffentlicht.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Ist es ein Künstler oder sind es mehrere, die in der Werkstatt Galerie Schiele in Aichach ausstellen? Angesichts der sehr unterschiedlichen Stile der ausgestellten Arbeiten könnte man sich diese Frage schon stellen. Tatsächlich ist Fabian Oppolzer ein sehr vielseitiger Künstler, der sowohl mit Tusche als auch mit Acryl arbeitet und noch bis Ende Oktober Porträts, Grafiken und Malerei in der Werkstatt Galerie in der Bauerntanzgasse zeigt.

Um einige Jahrzehnte zurückversetzt fühlt man sich, wenn man die beiden Spaziergänger in London auf dem fast sepiafarbenen Gemälde betrachtet. Foto: Gerlinde Drexler

Oppolzer ist ein vielseitiger Künstler

Auf den ersten Blick sind es verschiedene Rosatöne, die der Künstler mit Acrylfarben auf der Leinwand verteilt hat. Auf den zweiten Blick – oder auch nach einem Blick auf den Titel – blickt die Betrachterin oder der Betrachter tiefer. Kleine und größere Narben oder vielleicht auch verfärbte Hautflächen sind zu erkennen und man beginnt sich auszumalen, was für eine Geschichte sie wohl erzählen könnten. Auch die Frage, was den Künstler zu diesem Bild inspiriert hat, kann einem durch den Kopf gehen: Sind es eigene Erlebnisse? Oder ist es ein gesellschaftspolitischer Ansatz?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen