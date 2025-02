Fachakademie, Berufs- und Wirtschaftsschule steht vor wichtigem Meilenstein

Das neue Zuhause der Fachakademie für Sozialpädagogik, der Berufsfachschule für Kinderpflege und der Wirtschaftsschule in Aichach steuert nach monatelanger Planung auf den Beschluss zur Baudurchführung zu. Für Manuel Hitzler, Sachgebietsleiter Hochbau im Landratsamt, ist das der „wichtigste Meilenstein“ des Projekts. Den ersten Schritt konnte der geplante Neubau neben der Berufsschule in Aichach nun im Bauausschuss des Kreistags tätigen. Verläuft alles nach Plan, starten bereits im Herbst die Baumaßnahmen.

Schnell und trotzdem möglichst kostengünstig sollte es gehen, das war die Devise für den Neubau. Schließlich ist der Platzbedarf durch den Umzug der Wirtschaftsschule von Pöttmes nach Aichach sowie durch die Angebote der neuen Fachakademie für Sozialpädagogik und der Berufsfachschule für Kinderpflege enorm. Das Gebäude soll deshalb bereits zum Schuljahr 2026/2027 bezugsbereit sein.

Niedrigere Fenster, keine zwei Kranstandorte: Bei den Projektkosten wurden rund 400.000 Euro eingespart

Die beauftragte Architektei Mey aus Frankfurt am Main legte dem Bauausschuss nun die abschließende Planung vor: Wie bereits bekannt, soll das Gebäude in Modulbauweise mit jeweils 67 Holzmodulen in jedem der beiden Stockwerke entstehen. Drei dieser Module ergeben einen Klassenraum mit ungefähr 68 Quadratmetern. Das Erdgeschoss soll unter anderem die Fachräume beherbergen, im Obergeschoss sind Klassenzimmer, Lernlandschaften und Lehrerbereiche geplant.

Im Vergleich zu den Vorplanungen konnte die Architektei Mey aber nun noch einmal 400.000 Euro einsparen. Dafür will das Planungsbüro beispielsweise auf einen der beiden zuvor geplanten Kranstandorte verzichten oder die Fensterhöhen von 2,75 auf 2,6 Meter reduzieren. Auch in der Detailplanung für die Beläge und Einfassungen in den Außenbereichen konnten die Planer Kosten reduzieren. Die berechneten Projektkosten liegen nun bei 20,3 Millionen Euro, wovon ungefähr 6,2 Millionen Euro über Förderungen gedeckt werden sollen.

Der Bauausschuss empfahl deshalb dem Kreistag einstimmig, die Baudurchführung in dieser Form in der Sitzung am 24. Februar final zu beschließen – der zweite Schritt des Meilensteins. Manuel Hitzler sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die einstimmige Empfehlung aus dem Fachgremium ist ein gutes Zeichen, dass der politische Wille da ist.“ Noch im Februar will das Amt nun die Unterlagen für den Förderantrag einreichen, im März soll dann bereits der Bauantrag bei der Stadt Aichach folgen.