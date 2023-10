Aichach

10:45 Uhr

Fahrrad an der Aichacher Vierfachturnhalle gestohlen

Ein Fahrrad ist am Mittwochabend in Aichach gestohlen worden.

Das Damen-Mountainbike wurde am Mittwoch während einer Sportveranstaltung in der Turnhalle in der Freisinger Straße entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Fahrrad wurde am Mittwochabend in Aichach gestohlen, wie die Aichacher Polizei am Samstag berichtete. Das Damen-Mountainbike wurde zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr an der Sporthalle an der Freisinger Straße vom dortigen Fahrradabstellplatz entwendet. Die Eigentümerin hatte das Rad während einer Sportveranstaltung dort abgestellt und abgesperrt. Nach der Veranstaltung musste sie feststellen, dass ihr Rad nicht mehr da war. Es handelt sich um ein weißes Mountainbike der Firma Trek mit blauer Aufschrift. Zeugen sollen sich bei der Aichacher Polizei melden Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251-898911 zu melden. (bac)

