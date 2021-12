Falscher Gang: Rentner kracht in Aichach beim Einparken in ein anderes Auto

In der Aichacher Innenstadt ist ein 81-Jähriger beim Einparken in ein anderes Auto gekracht. Er hatte wohl den falschen Gang eingelegt. Der Schaden ist groß.

Ordentlich gekracht hat es am Dienstagmittag am Tandlmarkt in Aichach. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 81-jähriger Rentner dort gegen 12.40 Uhr mit seinem Auto in einer Parkbucht einparken.

Unfall in Aichach: Polizei schätzt Schaden auf 14.000 Euro

Dabei legte der Senior laut Polizei versehentlich den Rückwärtsgang ein und prallte mit Wucht gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Ka. An beiden Autos entstand nach erster Schätzung ein Schaden von insgesamt circa 14.000 Euro. (nsi)