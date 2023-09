Aichach

vor 47 Min.

Fanfarenbläser summen sich fit für die Mittelalterlichen Markttage

Plus Die Trommler- und Fanfarengruppe der Städtischen Musikschule ist ein fester Bestandteil des Aichacher Historienfestes und begleitet den Pfalzgrafen.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Summübungen hat Eduard Augsburger den Schülerinnen und Schülern ans Herz gelegt, die während der Mittelalterlichen Markttage die Signalhörner spielen. Summen sei "Bodybuilding für die Lippen" erklärt der Leiter der Städtischen Musikschule. Ob die Schüler während der Ferien gesummt haben, wird Augsburger heute merken, wenn er sich mit den Trommlern und Signalhornspielern zur Probe trifft.

Ein kleines Konzert mit Schülern der Musikschule als Programmpunkt des Kinderspectaculums gehörte von Anfang an zu dem Mittelalterfest dazu. Irgendwann sei die "Marktmeisterin" Marianne Breitsameter, die frühere Leiterin des Infobüros der Stadt Aichach, auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er sich eine eigene Fanfaren- und Trommelgruppe vorstellen könne, erinnert sich der Leiter der Musikschule. Augsburger konnte sich das sehr gut vorstellen. Die Musikschule kaufte vier Signalhörner, die Stadt Aichach stellte die Tücher, die an den Hörnern befestigt sind. Fortan waren die Trommler und Fanfarenspieler ein fester Bestandteil des Mittelalterfestes und begleiteten außerdem Pfalzgraf Klaus, wie Bürgermeister Klaus Habermann während der Mittelalterlichen Markttage heißt. Augsburger erzählt: "Wir haben ihn immer begleitet. Egal, wohin er ging, waren immer die Trommler und Fanfarenspieler dabei." In all dem Trubel, der während des Festes herrschte, war so nie zu überhören, wenn der Pfalzgraf unterwegs war.

