Fasching: Kartenvorverkauf der Zeller Narren startet schon am Samstag

In der Vergangenheit waren die Tickets für den Inthronisationsball und die Narrensitzungen schnell vergriffen. Sechs Sitzungen soll es 2023 geben.

Mitten in der stillen Adventszeit bereiten sich die Narren im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell eifrig auf die Faschingsveranstaltungen im kommenden Jahr vor. Prinzessin Melanie II. und Prinz Lukas I. haben sich bereits der Öffentlichkeit vorgestellt, ein gut gehütetes Geheimnis sind aber weiterhin die Tänze und Kostüme der Garden sowie das Programm der Zeller Sitzungsakteure.

Am 5. Januar präsentiert Zell ohne See zum ersten Mal ihr Programm

Der Kartenvorverkauf für den Inthronisationsball und die Narrensitzungen der Zeller Narren beginnt am Samstag, 10. Dezember, um 14 Uhr in der Zeller Faschingshalle (Am Hang 18a, Aichach). Beim traditionellen Inthronisationsball am 5. Januar werden dann Hofstaat und Garden von Zell ohne See zum ersten Mal ihr neues Programm präsentieren. Für Musik wird an diesem Abend das Duo Grenzenlos sorgen.

Höhepunkte in der fünften Jahreszeit werden wieder die Narrensitzungen "Zell, wie es singt und lacht" sein, die im Januar und Februar an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Ursprünglich hatte das Präsidium des Zeller Faschingsvereins fünf Narrensitzungen geplant, aufgrund der großen Nachfrage wird es gleich zum Auftakt am Freitag, 20. Januar, eine zusätzliche Premierensitzung geben. Das Programm wird dort das gleiche sein wie bei den nachfolgenden Narrensitzungen.

In der Vergangenheit waren die Tickets für die Narrensitzungen schnell vergriffen. Eine telefonische Kartenbestellung ist nicht möglich. Die Karten für die Veranstaltungen müssen unmittelbar bei der Bestellung am Vorverkauf bezahlt werden.

Das sind die Termine der Faschingsgesellschaft "Zell ohne See" 2023

Inthronisationsball : Donnerstag, 5. Januar 2023 um 20 Uhr

: Donnerstag, 5. Januar 2023 um 20 Uhr Premierensitzung: Freitag, 20. Januar 2023 um 19.30 Uhr

erste Narrensitzung : Samstag, 21. Januar 2023 um 19.30 Uhr

: Samstag, 21. Januar 2023 um 19.30 Uhr zweite Narrensitzung : Freitag, 27. Januar 2023 um 19.30 Uhr

: Freitag, 27. Januar 2023 um 19.30 Uhr dritte Narrensitzung : Samstag, 28. Januar 2023 um 19.30 Uhr

: Samstag, 28. Januar 2023 um 19.30 Uhr vierte Narrensitzung : Freitag, 3. Februar 2023 um 19.30 Uhr

: Freitag, 3. Februar 2023 um 19.30 Uhr fünfte Narrensitzung : Samstag, 4. Februar 2023 um 19.30 Uhr

Alle Veranstaltungen finden in der Zeller Faschingshalle am Hang 18a statt. (AZ)

