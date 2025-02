Faschingsball beim Aichacher Kinderchor Chorino

Prinzessinnen, Spider-Man, Pippi Langstrumpf und viele weitere Kostüme waren beim Faschingsball des Kinderchores der Aichacher Pfarreingemeinschaft Chorino zu sehen. Die Chorleiter, Stadtpfarrer Herbert Gugler und Christian Euba, hatten ein bewegtes Programm mit Spielen und natürlich Singen vorbereitet. Nach der Pause am Aschermittwoch trifft sich der Chor wieder am Mittwoch, 12. März, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche zur nächsten Probe. Neuzugänge sind immer willkommen.

