Fast zwei Jahre Post-Covid: So lebt eine Aichacherin mit der Krankheit

Plus Im Januar 2021 steckt sich Viktoria mit Corona an und leidet danach lange unter Post-Covid. Bis heute sind die Beschwerden nicht gänzlich verschwunden.

Besonders, wenn es in der Arbeit stressig ist, taucht das Stechen in der Brust noch auf. Dann muss sich Viktoria, 25, kurz zurückziehen, ihren Kollegen und Kolleginnen die Arbeit mit den Senioren überlassen, durchatmen - und das fast zwei Jahre nach ihrer ersten Corona-Infektion. Die Altenpflegerin aus Aichach leidet unter Post-Covid. Damit gehört sie nach Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zu den zwei Prozent aller Corona-Erkrankten, die länger als zwölf Wochen nach der Infektion noch mit Beschwerden zu kämpfen haben, die auf eine Corona-Infektion zurückgehen. Wie viele Betroffene es tatsächlich sind, ist allerdings schwer zu ermitteln.