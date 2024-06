Aichach

06:00 Uhr

Feuerwehr Griesbeckerzell feiert ihren 150. Geburtstag mit vielen Gästen

Plus Mit mehr als 20 Vereinen feiert die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell ihr 150. Gründungsjubiläum. Ihrem früheren Vorsitzenden wird eine besondere Ehrung zuteil.

Von Patrick Stief

Mit einem zweitägigen Fest hat die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell ihr 150. Gründungsjubiläum gefeiert. Das ganze Dorf, mehr als 20 Feuerwehrvereine aus der näheren Umgebung und zahlreiche Ehrengäste kamen, um zu gratulieren, und feierten kräftig mit. Für die Zeller Feuerwehr – den ältesten Verein in Griesbeckerzell – war es zugleich das größte Fest seit dem 100-jährigen Jubiläum im Jahr 1974.

Da das eigene Gerätehaus viel zu klein für solch ein Fest gewesen wäre, verlagerte die Zeller Wehr die Jubiläumsfeier auf das Vereinszentrum am Hang. Die Faschingshalle von Zell ohne See war zuvor in eine bayerische Festhalle mit weiß-blauer Deko und Bierzelt-Flair verwandelt worden. Ein zusätzlich aufgestelltes Bierzelt auf dem Parkplatz vor der Halle bot weiteren Platz für die insgesamt mehr als 1000 Gäste, die über das ganze Wochenende verteilt aufs Festgelände kamen.

