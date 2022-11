Aichach

vor 34 Min.

Feuerwehr rückt zu Brand in einem Mehrfamilienhaus aus

In Aichach brennt ein Mehrfamilienhaus – die Feuerwehr ist im Einsatz.

In Aichach bricht am Mittwochabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Der Einsatz der Rettungskräfte läuft.

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Donnerstagabend im Herzen von Aichach im Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord steht das Gebäude in Vollbrand. Derzeit sind die Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. (AZ) Mehr lesen Sie hier in Kürze.

