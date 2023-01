Feuerwehr rückt zu Küchenbrand im alten Krankenhaus aus

Im dritten Stock des alten Krankenhauses brennt am Dienstagabend ein Mülleimer und löst dadurch einen großen Einsatz aus.

Ein brennender Mülleimer im ehemaligen Krankenhaus in der Krankenhausstraße in Aichach hat am Dienstagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im dritten Stock ein Mülleimer in der Teeküche brannte. Warum der Mülleimer brannte, ist noch unklar. Dort leben laut Polizei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aichacher Krankenhauses. Außerdem sind in dem Gebäude eine Arztpraxis und das Geburtshaus untergebracht.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Feuerwehr bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen und die Feuerwehr einweisen. Im dritten Stock war die Rauchentwicklung schon weit vorangeschritten. Der Brand selbst blieb aber auf die Küche beschränkt und konnte schnell gelöscht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Anschließend wurden die Räumlichkeiten vom giftigen Brandrauch befreit, und die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in die Räumlichkeiten zurückkehren.

Der Feuerwehreinsatz war gegen 22 Uhr beendet. Angerückt waren die Feuerwehren aus Aichach, Ecknach, Oberbernbach und Kühbach sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort. (inaw)