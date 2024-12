Feuerwehreinsatz in Aichacher Innenstadt: Kellerabteil brennt

In der Aichacher Innenstadt hat es am Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einem Gebäude am Stadtplatz kam es zu einem kleineren Schwelbrand.

Wie Aichachs Polizeichef Michael Jakob auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, brach der Schwelbrand in einem Kellerabteil aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. In einer ersten Einschätzung geht die Aichacher Polizei von einem Rußschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus. Jakob kündigte weitere Informationen im Lauf des Tages an. Derzeit seien noch Beamte vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Was den Schwelbrand auslöste, ist derzeit noch unklar.

Aichacher Nachrichten indirekt betroffen: Redaktionsräume bleiben geschlossen

Von dem Brand ist indirekt auch die Redaktion der Aichacher Nachrichten betroffen. Der Brand ereignete sich zwar nicht in den Räumen der Aichacher Nachrichten. Doch das Wohn- und Geschäftshaus ist infolge des Brandes verraucht. Die Räume der Redaktion bleiben daher an diesem Donnerstag geschlossen. Die Freitagsausgabe erscheint wie gewohnt. Die Redaktionsmitglieder arbeiten im Homeoffice.