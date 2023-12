Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Etwa 20 Feuerwehrleute rücken am Dienstag wegen eines Feueralarms in Aichach aus. Sie können allerdings schnell wieder aus der Oskar-von-Miller-Straße abziehen.

Schnell erledigt war ein Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag in Aichach: Wie die Polizei berichtet, war die Ursache für den Feueralarm gegen 14.25 Uhr in einer Unterkunft für Geflüchtete an der Oskar-von-Miller-Straße lediglich angebranntes Essen.

Feuerwehr kann bald wieder abrücken

Die etwa 20 Feuerwehreinsatzkräfte konnten daher bald wieder abrücken, so die Polizei. (bac)