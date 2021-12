Feuerwerksverbot in der Aichacher Innenstadt an Silvester

Rund um den Aichacher Stadtplatz und sein Umfeld sind an Silvester und Neujahr Feuerwerkskörper verboten. Die Polizei ist im Einsatz. Was Verstöße kosten.

Wie in den Vorjahren gilt auch an Silvester 2021 und Neujahr 2022 ein Feuerwerksverbot in der Aichacher Innenstadt. Der Verkauf von Böllern und privatem Feuerwerk ist wegen der Corona-Pandemie auch diesmal wieder verboten, bereits vorhandene Kracher müssen außerhalb der Innenstadt abgefeuert werden. Um größere Treffen zu vermeiden, besteht für die Aichacher Innenstadt an beiden Tagen zudem zeitweise ein Verbot von Menschenansammlungen über zehn Personen.

Wie es in einer Mitteilung der Stadt Aichach zum Feuerwerksverbot heißt, ist das Mitführen, Abschießen oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen im Zeitraum vom 31. Dezember bis 1. Januar auf dem Stadtplatz mit Umfeld verboten. Mit eingeschlossen sind alle Grundstücke, Gärten und Balkone in diesem Bereich. Durch das Feuerwerksverbot konnten in den letzten Jahren Ausschreitungen verhindert werden, heißt es von der Stadt. Die Polizei überwache das Geschehen. Verstöße würden mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro geahndet.

Die Verbotszone in der Aichacher Innenstadt

Die Verbotszone umfasst neben dem Stadtplatz die Werlbergerstraße vom Oberen Tor bis zur Einmündung in die Martinstraße, die Schneidergasse, Steubstraße, Koppoldstraße, Hubmannstraße, Bauerntanzgasse und die Essiggasse sowie die Gerhauserstraße vom Unteren Tor bis zur Einmündung in die Martinstraße, Tandlmarkt und Badgäßchen. Der Aichacher Stadtrat hatte das Feuerwerksverbot nach Randalen auf dem Stadtplatz beim Jahreswechsel 2006/2007 beschlossen.

Grundsätzlich gelten für Feiern an Silvester die aktuellen Corona-Regeln. Das bedeutet: Bei privaten Zusammenkünften außerhalb der Gastronomie, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen, sind maximal zehn Personen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren sind bei den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. (ull, cli)

Lesen Sie dazu auch